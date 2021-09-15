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Leandro Bolmaro, Wolves ile çaylak kontratı imzalıyor

Minnesota Timberwolves'un eski FC Barcelona forveti Leandro Bolmaro ile çaylak kontratı imzalaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Minnesota Timberwolves'un eski FC Barcelona forveti Leandro Bolmaro ile çaylak kontratı imzalaması bekleniyor.

Minnesota, Bolmaro'yu bir yıl önceki NBA Draftı'nda 23. sıradan seçmişti ve Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz yaz dönemini EuroLeague finalisti Barcelona ekibiyle geçirmişti.

2021'de takımla Liga ACB şampiyonluğu yaşayan ve İspanya Kupası'nı kazanmış olan 21 yaşındaki guard, 33 maçta 6.4 sayı, 1.8 asist ve 1.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Bu hafta sözleşmesini imzalayacak olan Bolmaro'nun, çaylak olarak yaklaşık 2.35 milyon dolar ve dört yılda toplam 11.8 milyon dolar kazanacağı belirtildi.


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