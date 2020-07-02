League of Legends'ýn Yeni Þampiyonu Samira beta sürümüne eklendi

Uzun yýllardýr en popüler MOBA oyunlarý arasýnda yer alan League of Legends, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Oyun için sürekli yeni içerikler yayýnlayan Riot Games þimdi de yeni kahraman Samira'yý oyuna ekledi.



Uzak mesafeden saldýrý yapabilen ve yakýna gelen düþmanlara da yüksek hasar verebilen Samira, tek baþýna hatlarý ilerletebilecek kadar güçlü bir karakter ve oldukça dikkat çekici becerilere sahip.



Samira, Beta'ya geldi



Samira, þu anda League of Legends'ýn açýk beta sürecinde eriþilebilir durumda. Buraya eklenen içerikler, oyunda yer almadan önce son kez test ediliyor. Genelde yeni þampiyonlar gelmeden önce bir reklam sürecinden geçseler de Samira öylece betaya eklenmiþ gibi duruyor.



Görünüþe göre hibrit bir þampiyon olacak olan Samira, güçlü menzilli saldýrýlara sahip ancak esas ölümcül yeteneklerini yakýn dövüþte gösteriyor. Blide Whirl hareketi etraftaki düþmanlara zarar vermekle kalmýyor, gelen saldýrýlarý da yok ediyor.



Samira'nýn pasif yeteneði olan Daredevil Impulse ise kombolar yapmasýna ve hýz kazanmasýna yardýmcý oluyor. Ýlk yeteneði olan Flair ise standart bir fiziksel saldýrý yeteneði ancak %25 ihtimalle kritik hasar veriyor. Üçüncü yeteneði olan Wild Rush ise düþmanlarýnýn içinden geçerek onlara hasar vermesini saðlýyor. Nihai yeteneði olan Inferno Tigger ise 2 saniye boyunca etrafýndaki düþmanlarýna hasar veriyor.



Kan dökmeye geldi



Samira, yapýsý itibariyle oyunun son dönemdeki en elit ve yetenekli hat þampiyonlarýndan biri olacak gibi gözüküyor. Saldýrý engelleyebilme, rakiplerinin içinden geçebilme ve hýzlanabilme gibi yetenekleri de teke tekte kurtulmasý kolay olmayan bir rakip olduðunu gösteriyor.



League of Legends bilgisayardan tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunun evreninde geçen baþka oyunlar da yer alýyor. Riot Games'in Samira'yý ne zaman oyuna tam olarak dahil edeceði ise þimdilik bilinmiyor.



Kaynak: WebTekno



