League of Legends'ýn Yeni Þampiyonu Samira beta sürümüne eklendi

Uzun yıllardır en popüler MOBA oyunları arasında yer alan League of Legends, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Oyun için sürekli yeni içerikler yayınlayan Riot Games şimdi de yeni kahraman Samira'yı oyuna ekledi.



Uzak mesafeden saldırı yapabilen ve yakına gelen düşmanlara da yüksek hasar verebilen Samira, tek başına hatları ilerletebilecek kadar güçlü bir karakter ve oldukça dikkat çekici becerilere sahip.



Samira, Beta'ya geldi



Samira, şu anda League of Legends'ın açık beta sürecinde erişilebilir durumda. Buraya eklenen içerikler, oyunda yer almadan önce son kez test ediliyor. Genelde yeni şampiyonlar gelmeden önce bir reklam sürecinden geçseler de Samira öylece betaya eklenmiş gibi duruyor.



Görünüşe göre hibrit bir şampiyon olacak olan Samira, güçlü menzilli saldırılara sahip ancak esas ölümcül yeteneklerini yakın dövüşte gösteriyor. Blide Whirl hareketi etraftaki düşmanlara zarar vermekle kalmıyor, gelen saldırıları da yok ediyor.



Samira'nın pasif yeteneği olan Daredevil Impulse ise kombolar yapmasına ve hız kazanmasına yardımcı oluyor. İlk yeteneği olan Flair ise standart bir fiziksel saldırı yeteneği ancak %25 ihtimalle kritik hasar veriyor. Üçüncü yeteneği olan Wild Rush ise düşmanlarının içinden geçerek onlara hasar vermesini sağlıyor. Nihai yeteneği olan Inferno Tigger ise 2 saniye boyunca etrafındaki düşmanlarına hasar veriyor.



Kan dökmeye geldi



Samira, yapısı itibariyle oyunun son dönemdeki en elit ve yetenekli hat şampiyonlarından biri olacak gibi gözüküyor. Saldırı engelleyebilme, rakiplerinin içinden geçebilme ve hızlanabilme gibi yetenekleri de teke tekte kurtulması kolay olmayan bir rakip olduğunu gösteriyor.



League of Legends bilgisayardan tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunun evreninde geçen başka oyunlar da yer alıyor. Riot Games'in Samira'yı ne zaman oyuna tam olarak dahil edeceği ise şimdilik bilinmiyor.



Kaynak: WebTekno