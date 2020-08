League of Legends'a gelecek yeni şampiyon ortaya çıktı

2009 yılında piyasaya sürülen ve günümüzde hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından oynanan MOBA oyunu League of Legends, her geçen gün güncellenerek çekiciliğini korumayı başarıyor. Oyuna sürekli yeni şampiyonlar ekleyen Riot ekibi, son olarak Yone karakterini oyuna eklemişti. Şimdiyse önümüzdeki günlerde oyuna ekleneceği söylenen yeni bir şampiyon ortaya çıktı.



Brezilyalı yayıncı Streamie'nin bu ayın başlarında paylaştığı sızıntılar sayesinde Sezon 10'un bir sonraki şampiyonunun "sansasyonel bir büyücü" olacağını zaten biliyorduk. Twitter ve Instagram'da ortaya çıkan @seradotwav kullanıcı adlı yeni bir hesap ise LoL'ün yeni şampiyonunun Seraphine adında bir büyücü olacağını bizlere gösteriyor.



LoL'ün yeni şampiyonu, sosyal medyada ortaya çıktı:



Reddit gibi platformlarda konuşulan Seraphine, sosyal medyadaki tüm biyografilerinde kendisini "büyük hayalleri olan hevesli bir söz yazarı ve yapımcı" olarak tanımlanıyor. Daha önceki sızıntılarla aynı çizgide olan 152. şampiyonun "sansasyonel" doğası ise muhtemelen onun müzikal yeteneklerinden kaynaklanacak.



Seraphine'in paylaşımlarında da League of Legends'ın geliştiriciliğini üstlenen Riot Games'e dair birçok bağlantı yer alıyor. Karakterin ayrıca Soundcloud profilinde "seradotwav" adı altında kaydettiği birkaç müzik parçası da bulunuyor. Parçaların arasında Universal (Riot'un Dünya Şampiyonası için ortak olduğu şirket) lisansına sahip Ary'nin "Childhood Dreams" isimli parçası da bulunuyor.



Seraphine, şimdilik yalnızca hevesli bir müzisyen gibi görünmesini sağlayan durum güncellemeleri yayınlıyor. Şampiyonun oyunda hangi rolde olacağı ya da yeteneklerinin ne olacağı bilinmiyor ancak Riot zaten bize Seraphine için kabaca bir çıkış tarihi vermişti.



Yeni şampiyonun, Dünya Şampiyonası 2020'de tanıtılması bekleniyor:



Haziran ayında şampiyon yol haritasını yayınlayan geliştirici ekip, 10. sezondan başlayarak "her rol için her yıl yeni bir şampiyon yayınlamayı" hedeflediklerini belirtmişti. Bu noktada yeni şampiyonlar Sett (üst koridor), Lillia (orman) ve Yone (orta) zaten oyuna eklendi. Benzer şekilde yeni ADC şampiyonunun Samira olacağını da geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Bu sebeple Seraphine'in muhtemelen destek rolünde olacağını söyleyebiliriz.



Riot Games henüz Seraphine ile ilgili resmi bir açıklama yapmasa da yeni şampiyonun Dünya Şampiyonası 2020 esnasında tanıtılacağına dair söylentiler bulunuyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını ise ancak ilerleyen günlerde öğrenebileceğiz.



Kaynak: WebTekno