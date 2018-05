League of Legends'a baron güncellemesi geliyor. Baron artık daha güçlü

Baron Nashor için büyük değişiklikler düşünülüyor. Riot'un forum üzerinden yaptığı açıklamaya göre Baron için yaptıkları planlar oldukça ciddi görünüyor.



Sihirdar Vadisi'nin koca oğlanı Baron Nashor artık daha fazla alana hasar verecek. Ayrıca Baron'un canı şu an 6,400 ancak yeni güçlendirmeyle beraber 2,600 can ilave edilerek 9000 can değerine sahip olacak.



Bu değişikliklerin arkasındaki neden aslında oldukça mantıklı. Oyunlarda takımların artık Baron'u oldukça hızlı bir şekilde ortadan kaldırması ve şampiyonların bile tek başına bazen Baron'u rahatlıkla alabildiği durumlara karşı Riot her iki takımı da Baron sayesinde oyunun içerisinde tutmak istiyor.



Eğer güçlü bir tank şampiyon takımda bulunmuyorsa Baron'un üstüne gitmek eskisi kadar kolay olmayacak.



League of Legends'taki sistematik değişiklikler devam ediyor. Sezon ortası güncellemeleriyle beraber Kha'Zix'in ultisi, Sion ve Sterak'ın Güvencesi'nde de değişiklikler yapılacak.



Baron için hazırlanan değişiklikler haftaya yayınlanacak olan 8.9 güncellemesiyle oyunun içerisinde yer alacakken diğer değişikliklerin oyuna eklenmesi birkaç haftayı bulabilir.