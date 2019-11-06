League of Legends 10.9 Yama Notları: Neler değişti?

Son şampiyon FPX oyuncularının tercih ettiği Malphite, Thresh, Vayne, Gangplank ve Lee Sin kostümleri mağazada yerini aldı. Bunun yanı sıra Fiddlesticks'in tercih edilemeyecek kadar güçsüz olması sorununa yavaş yavaş çare bulan Riot Games, W yeteneğinin hasarını arttırdı.



10.9 ile Güçlendirilen Şampiyonlar



Gnar belki de bu yamada en doygun güçlendirmeyi alan şampiyon oldu. Koridor kabadayılarının çok tercih edildiği düşük liglerde kendine yer bulamayan şampiyon, tercih edilebilir konuma getirilmek için güçlendirildi. Mega Gnar formunda iken Q yeteneğini kullandıktan sonra, kayayı yerden aldığında artık %60 yerine %70 bekleme süresinde azalma kazanıyor. Ayrıca genelde kaçmak için kullanılan E yeteneğinin hasarını arttırarak agresif kullanıma uygun hale getirildi. Kayn ise aldığı güçlendirme ile koridor itme potansiyeli güçlendirildi. Bu bizde üst veya orta koridor Kayn görebileceğimizin sinyallerini veriyor olabilir. Artık Q yeteneğinin ilave hasarı minyonlara da etki ediyor. W'sunun sağladığını azalan yavaşlatma etkisi ise %90'a çıkarıldı. Lissandra'nın koridor itme ve dürtme potansiyeline bir güçlendirme geldi. Q yeteneğinin bekleme süresi erken seviyelerde azaltıldı. Şu an hasar konusunda biraz problemler yaşayan Fiddlesticks'in ise W'sunun taban hasarı biraz artırıldı. Destekte oynayanlar için erken seviyelerde dürtme potansiyeli biraz artmış oldu. Başka bir üst koridor Cho'Gath'ın ise E'sinin taban hasarı artırıldı. Artık minyonları kule altına daha hızlı itip üsse dönebilecek. Son olarak Quinn'in rakibini kör etme süresi 0,25 saniye artırıldı. Oynanışında bir değişiklik olmayacaktır.



10.9 ile Zayıflatılan Şampiyonlar



Özellikle saldırı gücü şampiyonlarına karşı güçlü olan Wukong hem kendi zırhı hem de pasifinden kazandığı zırh artışını dengelemek için taban zırh değeri düşürüldü. Ayrıca kopyası ile rakibine yüksek hasarlar vermesini önlemek amacıyla kopyasının hasarı ve Q yeteneğinin taban hasarı biraz düşürüldü. Eminiz ki, gücünden bir şey eksilmeyecektir. Orman canavarlarını çok hızlı öldürülebilen Karthus'un koşu hızına bir darbe vuruldu. Hızı 335'ten 325'e çekildi. Artık orman kamplarını dönme süresi biraz daha uzun. Uzun zamandır tercih edilmeyen Bard ise güçlendirilmesi gerekirken zayıflatıldı. W'sunun sağladığı hareket hızı %50'den %30'a çekildi ve bekleme süresi arttı. Sihirli Yolculuk yeteneğinin de bekleme süresi aynı oranda arttı. Koridordaki gücü şu sıralar çok fazla olan Nami de bir zayıflatma aldı. Şampiyonun taban can ve mana değeri düşürüldü. Ayrıca pasifinin sağladığı hareket hızı yüzdesi azaltıldı. Son olarak, erken safhalarda ultisi ile ölümsüz olan Trundle, 1'e 2 potansiyeli olan bir şampiyon konumundaydı. Ultisinin erken seviyedeki bekleme süresi artırılarak biraz daha çatışma potansiyeli kısıtlandı.



Eşya Değişiklikleri



Kanlı Kılıç'ın ilk çıktığında ne kadar bela bir eşya olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Ancak aldığı zayıflatmalar eşyaya biraz fazla gelmiş olacak ki tamamen unutuldu. Eşya'nın tekrar kullanılmasını amaçlayan Riot Games, eşyanın bedelini 100 altın düşürdü ve sağladığı saldırı gücünü 5 arttırdı.



Kaynak: 5Mid



