Le Havre, Trabzonspor'dan 3 milyon Euro istedi

Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'nin milli sol bek Umut Meraş için Trabzonspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Le Havre, Trabzonspor'dan 3 milyon Euro istedi
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03 Mayıs 2021 11:02
A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, Trabzonspor'un sol bek listesindeki isimlerden biri.

Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Umut, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor ancak kulübü bonservis konusunda rakamı yüksek tutuyor.

Fransızlar'ın 3 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, Bordo- Mavililer prensipte anlaştığı sağ bek Bruno Peres gibi bonservis maliyeti olmayan sol beklere öncelik vermiş durumda. 

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