Le Havre, Trabzonspor'dan 3 milyon Euro istedi

A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, Trabzonspor'un sol bek listesindeki isimlerden biri.



Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Umut, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor ancak kulübü bonservis konusunda rakamı yüksek tutuyor.



Fransızlar'ın 3 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, Bordo- Mavililer prensipte anlaştığı sağ bek Bruno Peres gibi bonservis maliyeti olmayan sol beklere öncelik vermiş durumda.



