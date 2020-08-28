Le Guen'den Ertuğrul Ersoy'a sert uyarı

Le Havre teknik direktörü Paul Le Guen, son maçta kırmızı kart gören temsilcimiz Ertuğrul Ersoy'u sert eleştirdi.

Le Guen'den Ertuğrul Ersoy'a sert uyarı
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28 Ağustos 2020 03:26
Le Havre'da forma giyen temsilcimiz Ertuğrul Ersoy'un son lig maçında kırmızı kart görmesi üzerine teknik direktör Paul Le Guen'den sert sözler içeren açıklama geldi.

Le Havre'ın 2-0 kaybettiği Troyes deplasmanının 53. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan temsilcimiz Ertuğrul Ersoy'u eleştiren Le Guen, basın önünde öğrencisini eleştirdi.

Le Guen açıklamasında şu sözleri kullandı: "Ertuğrul Ersoy geçen sezon Caen maçında yaptığı gibi bu sezon başlar başlamaz yine kırmızı kart gördü. Bu kadar yeter! Eğer yaptığının yanlış olduğunu anlayamazsa işler karışacaktır. Böyle yaparak takımı kötü etkiliyor"

Bursaspor döneminde Ertuğrul Ersoy ile çalışan Paul Le Guen, Le Havre'ın başına geçtiğinde genç stoper ile birlikte Milli Takımımızın sol beki Umut Meraş'ı da Fransa'ya getirmişti.

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