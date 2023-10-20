LDLC Asvel'de flaş ayrılık gerçekleşti

LDLC Asvel'de, T.J. Parker dönemi sona erdiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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LDLC Asvel'de flaş ayrılık gerçekleşti
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20 Ekim 2023 21:50
Basketbol THY Avrupa Ligi takımlarından LDLC ASVEL'de başantrenör T.J. Parker ile yollar ayrıldı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020 Haziran'dan bu yana Fransa temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlenen Parker ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü bir başlangıç yapan LDLC ASVEL, oynadığı ilk 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

T.J. Parker, abisi Tony Parker'ın başkanlığını yaptığı LDLC ASVEL'in başantrenörü olarak 2 kez Fransa Ligi, bir defa da Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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