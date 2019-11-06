LCS Bahar Mevsimi'nin ikinci finalisti FlyQuest oldu

2020 LCS Bahar Mevsimi'nde finalin adı belli oldu. Evil Geniuses'ı 3-1 geçen FlyQuest finale çıkmaya hak kazandı.



Yarı finalde Evil Geniuses ile karşılaşan FlyQuest, seriyi 3-1 kazandı. Serinin oyuncusu FlyQuest orta koridoru PowerOfEvil oldu. Böylece PowerOfEvil, FlyQuest'in oynadığı 3 play-off serisinde de "Serinin Oyuncusu" seçilmiş oldu.



Yarı final karşılaşmasında kadrolar şu şekildeydi:



EG: Kumo, Svenskeren, Jiizuke, Bang, Zeyzal FLY: Solo, Santorin, PowerOfEvil, WildTurtle, IgNar



Maçlar

1. Maç

İlk maçta ilk kan 6. dakikada döküldü. Alt koridora baskın atan Santorin, Zeyzal skorunu almayı başarabildi. Pozisyonun devamında alt koridora Işınlan kullanan Jiizuke ve ormancı Svenskeren de öldü. 3 EG üyesini katleden FLY, rahat bir ejder aldı. FLY ormancısı Santorin 12. dakikada 2. ejderi de aldı. 13. dakikada çıkan savaşta FLY sadece ormancısını kaybederek 4 oyuncuyu katletti. FLY 17. dakikada 3. ejderi aldı. Devamında karşılıklı skorlarla geçen maçta 20. dakikada FLY'ın 7 bin altınlık bir üstünlüğü vardı. 23. dakikada ejder önünde çıkan savaşta FLY sadece IgNar'ı kaybederek 2 rakibi düşürdü ve diğerlerinin canını da çok azalttı. Bunu fırsat bilen ekip 4. ejderlerini ve Dağ Ruhu'nu aldı. 26. dakikada orta koridorda başlatılan savaşta FLY Katliam yaptı ve bunu iyi değerlendirerek Baron'u aldılar.



EG, Baron güçlendirmeli FLY'a karşı fazla direnç gösteremedi ve maç 29. dakikada FLY lehine 21-7 skor ve 14 bin altın farkıyla bitti. PowerOfEvil bu maçtaki 8-0-8'lik Viktor performansıyla güzel bir oyun sergiledi.



2. Maç

2. maçta ilk kan yine Santorin'in attığı baskınla gerçekleşti. Üst koridora giden ormancı, 3. dakikada Kumo skorunu Solo'ya kazandırdı. Alt koridordaki boşluktan faydalanan Svenskeren 6. dakikada ilk ejderi kesti. 2. ejderi ise 12. dakikada Santorin aldı. Buna karşılık olarak Alamet'i kullanan EG, ilk kuleyi yıktı. 16. dakikada oldukça ayrık bir biçimde çıkan savaşta EG'nin zorlaması sonucu FLY 4 skor, EG 1 skor bulabildi ve 17. dakikada FLY 2. ejderlerini aldı. Devamında sakin geçen maçta 23. dakikada klasik bir ejder savaşı çıktı. Kumo'yu öldüren FLY hemen 3. ejderini hanesine yazdırdı. Buna karşılık olarak EG ekibi Baron'a başladı. Devamında Baron yerine savaşı tercih eden EG, 1 skor verip 1 skor aldı. 28. dakikada Kumo'nun yakalanmasıyla ejder yakınlarında çıkan savaşta hem Kumo hem de Jiizuke öldü ve FLY Ateş Ruhu güçlendirmesini aldı. Ardından rüzgarı arkasına alan FLY Baron'u da katletti.



Baron güçlendirmesiyle birlikte FLY güzel bir kuşatma yaptı. Katliam gerçekleştiren ekip 34. dakikada 15-3 skor ve 10 bin altın farkıyla oyunu bitirdi. PowerOfEvil bu maçta 5-0-6 skoruyla yine ölmedi.



3. Maç

Maçın ilk kanını seride ilk defa EG döktü. Jiizuke 5. dakikada kule altına girerek PowerOfEvil'ı öldürdü. Devamında toplanan FLY üyelerinden IgNar'ı da öldüren Jiizuke maça iki skorla başladı. 10. dakikada EG dominant bir oyun sergileyerek ilk ejderi de aldı. Buna karşılık olarak FLY da Alamet almak istedi ama EG buna izin vermeyerek savaş çıkardı. Savaşta EG 3 skor, FLY 1 skor bulabildi, üstüne EG ekibi Alamet'i de çalmayı başardı. 13. dakikada üst koridora Alamet'in kullanılmasıyla çıkan savaşta EG 2 rakibi daha katletti ve ilk kuleyi yıktı. 15. dakikada EG 2. ejderlerini de aldı ve diğer maçlara nazaran çok daha üstün bir erken ve orta oyun sergilediler. 18. dakikada EG'nin orta koridor 2. kulesini almasına karşılık olarak FLY, Nocturne ultisi ile bir şeyler denedi. Fakat EG 4 skor alarak buradan da kârlı çıktı.



Geri adım atmayan EG durmadan ittiriyor ve kuleleri alıyordu. Nocturne ultisi ile yine bir şeyler deneyen FLY 1 skor almasına rağmen 2 oyuncusunu kaybetti. Bunu fırsat bilen EG Nexus kulelerine vurmaya başladı ve maç 22. dakikada 15-4 skor ve 11 bin altın üstünlüğüyle bitti. Böylece EG seride ilk skorunu aldı. EG orta koridoru Jiizuke 7-0-6'lık Azir performansıyla oyunu domine etti.



4. Maç

Serinin son maçında ilk kan yine Santorin'in bir alt koridor baskınıyla döküldü. WildTurtle 5. dakikada Bang skorunu aldı. Bunun üstüne ekip ejderi de alarak seride gösterdikleri erken oyun baskınlığını bu maçta da göstermeye başladı. 11. dakikada FLY 2. ejderi de aldı. Sadece Santorin'in baskınlarıyla Vadi'de skor sesi çıkan maçta 16. dakikada takım savaşı gerçekleşti. Savaştan karlı çıkan ekip 3 skorla EG oldu. 3 oyuncusunu kaybetse de FLY 3. ejderlerini aldılar. 22. dakikada FLY Alev Ruhu'nu ele geçirdi ve akabinde savaş patlak verdi. Savaşın sonunda FLY 3 oyuncusunu kaybederek Katliam yaptı. 28. dakikada yapılan savaşta FLY tekrardan Katliam yaptı ve Kadim Ejderha güçlendirmesini de aldılar. Ardından Baron'u da alan ekibin önünde kazanmamak için hiçbir engel durmuyordu. Kuşatmayla birlikte rakibin defansını teker teker düşüren FLY, güçlendirmeler sona erince geri çekildi. 35. dakikada çıkan savaşta FLY, Svenskeren'i öldürür öldürmez Kadim Ejderha'ya yöneldi ve güçlendirmeyi 2. kez almış oldular. Ardından ekip yine Baron aldı.



Bunun üzerine yapılan kuşatmaya EG direnç gösteremedi ve maç 38. dakikada FLY'ın 17-8 skor, 16 bin altın üstünlüğüyle bitti.



FLY seriyi 3-1 kazanarak finale çıktı. PowerOfEvil serilerde 9.8 KDA ve %32 hasar katkısı ile oynadı.



2020 LCS Bahar Mevsimi finalleri Cloud9 – FlyQuest arasında oynanacak. Maç 19 Nisan 23:00'da LCS'in resmî Twitch kanalından yayınlanılmaya başlanacak.



Kaynak: 5mid







