LCK Oyuncuları 8.4 yamasını değerlendiriyor

LCK'de %92.5 seçim yasaklama oranına sahip olan Ryze %58.8 galibiyet oranıyla korede esip gürlüyor.8.4 yamasında gelen item değişiklikleri ile dahada güçlenen Ryze artık kırmızı takımda yasaklamaların ilk sırasında geliyor.Lee "" Sang-hyeok = Başmelek asasına gelen güçlendirme ile Ryze çok güçlü bir hale geldi. Tahminimce diğer şampiyonlardada bir takım değişiklikler olacaktır.Lee "" Seo-haeng = Birden fazla ap itemi şuanda metaya girdi ve bekleme süresi azaltmak için birden fazla item seçebiliyoruz artık bir orta koridor olarak geniş bir item scalasına sahip olmaktan mutluyum.Kang "" Myung-gu: Ryze bu değişikliklerle çok iyi bir seçim oldu.An "" Jun-hyeong: Ryze şuanda tam anlamıyla bir canavar durumuna geldi.Son zamanlarda insanlar Pratik zeka rünü ile cassionun oyundaki en büyük sorunu olan mana sorununu giderebildiğini fark etti. Çok fazla olmasada bu değişiklik ile metaya girmeyi başarmıştı cassio fakat bu yeni değişiklikler onu biraz daha güçlü bir seçim haline getirdi.: Bu değişiklikler ile Cassiopeia daha çok profesyonel arenada seçim olabilecek bir hero haline geldi.: Başmelek asasına gelen değişiklikler ile Cassiopeia daha güçlü bir seçim haline geldi.Çıktığı günden beri bir çok rakibine kan kusturan Zoe 8.4 yaması ile daha fazla metada olamayacak.: İtem değişiklikleri nedeniyle bir çok şampiyon değişti. Bu değişikliklerden sonra daha fazla zoenin oynanabileceğini düşünmüyorum.: Soloqda birkaç kez denedim bu saatten sonra oynanabileceğini düşünmüyorum.: 8.4 yaması Azir ve Galioya çok yaramadı fakat büyük ihtimal onları görmeye devam edeceğiz. Dengelemeler sonrasında Zoe'nin daha fazla oynanabileceğini düşünmüyorum.: Azir ve Galio hala oynanabilecek düzeydeler ama daha fazla Zoe görmeyeceğimize eminim hero artık lane bile temizleyemiyor.