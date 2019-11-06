LCK 2020 Yaz Mevsimi'nde 1. gün maçları tamamlandı

LCK 2020 Yaz Mevsimi 1. Hafta 1. Gün Sonuçları

Afreeca Freecs | 2 – 0 | SANDBOX Gaming

| 2 – 0 | SANDBOX Gaming DragonX | 2 – 0 | T1

Afreeca Freecs – SANDBOX Gaming 1.Maç

Afreeca Freecs – SANDBOX Gaming 2. Maç

DragonX – T1 1. Maç

DragonX – T1 2. Maç

DragonX – T1 3. Maç

Beklenen gün sonunda geldi. League of Legends arenasının en güçlü bölgelerinden birisi olan Kore'nin profesyonel ligi LCK bugün itibariyle başladı.Bugün itibariyle 2020 LCK Yaz Mevsimi'nin 1. haftasının ilk gün karşılaşmalarını geride bıraktık. Ligin açılışı Afreeca Freecs ile SANDBOX Gaming'in karşılaşması ile başladı. Seriyi üçüncü maça uzatmadan art arda iki maç kazanan Afreeca Freecs, ligdeki ilk zaferini elde etti. Günün diğer karşılaşması ise DragonX ile T1 arasında gerçekleşti. Bu serinin kazananı ise DragonX oldu.Ligin ilk karşılaşmasında Afreeca Freecs, vadiye Kiin, Spirit, Fly, Mystic ve Ben ile indi. Şampiyon tercihlerini Mordekaiser, Trundle, Twisted Fate, Aphelios ve Nautilus'dan yana kullandı.SANDBOX Gaming ise Summit, OnFleek, Dove, Route ve GorillA ile karşılaşmaya çıktı. Şampiyon tercihlerini ise Aatrox, Jarvan V4, Azir, Ezreal ve Karma'dan yana kullandı.Oyunun kazananı 28. dakika itibariyle Afreeca Freecs oldu. Kazanan takım, maç boyunca toplam 3 Ejder ve bir Baron güçlendirmesi elde etti. Maçın en ilgi çekici anı ise Afreeca'nın nişancısı Mystic'in yaptığı Beşte Beş oldu. Böylece mevsimin ilk maçında bir Beşte Beş görmüş olduk.Serinin ikinci karşılaşmasında takımların kadrolarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Aynı isimler ile vadiye inen Afreeca Freecs'in şampiyon tercihleri Aatrox, Gragas, Karma, Kalista ve Taric'ten yana oldu.SANDBOX Gaming ise karşılaşmaya Wukong, Trundle, Cassiopeia, Senna ve Nautilus ile çıktı.İkinci maçın kazananı yine Afreeca Freecs oldu. 34 dakika süren karşılaşmanın sonucunda rakibine 13.5k altın farkı atmayı başaran takım, 2020 LCK Yaz Mevsimi'nden zafer ile ayrıldı. Seride göze çarpan oyuncu kesinlikle Mystic oldu.Günün ikinci karşılaşmasında DragonX'in kadrosu Doran, Pyosik, Chovy, Deft ve Keria'dan oluştu. Şampiyon tercihlerini ise Aatrox, Nidalee, Twisted Fate, Aphelios ve Nautilus'dan yana kullandılar.T1'ın kadrosu ise Canna, Cuzz, Faker, Teddy ve Effort'tan oluştu. Ornn, Trundle, Orianna, Miss Fortune ve Yuumi'den oluşan bir takım kurdular.27. dakikada biten maçın kazananı DragonX oldu. Ejder güçlendirmelerinin tamamını toplayarak Dağ Ruhu'nu elde eden takım oldukça dominant bir performans ortaya koydu. Maçın en değerli oyuncusu, takımını zor durumlardan kurtarmayı başaran Deft oldu.Serinin ikinci karşılaşmasında takımların kadrosunda bir değişiklik olmadı. Önceki maçın kazananı DragonX, ikinci maça Ornn, Graves, Ekko, Ezreal ve Karma tercihleri ile çıktı.T1 ise tercihlerini Camille, Sett, Azir, Kalista ve Nautilus'dan yana kullandı.İkinci maç toplamda 38 dakika sürdü. Bu uzun karşılaşma T1, Dağ Ruhu'nu elde etmeyi başarırken DragonX, ejderlerde hiç varlık gösteremedi. Maçta genel bir T1 hakimiyeti olsa da takım savaşlarında DragonX'in de sözü geçiyordu. Sonuç olarak karşılaşmanın galibi T1 oldu. Maçın adamı olarak ise 6/0/6'lık Camille performansı ile Canna seçildiSerinin ve günün son maçında takımların kadrosunda yine hiçbir değişiklik olmadı. DragonX maça Ornn, Lee Sin, Ziggs, Ezreal ve Bard seçimleri ile çıktı.T1'in kompozisyonu ise Kayle, Graves, Twisted Fate, Aphelios ve Nautilus'dan oluştu.Seriye nokta koyan karşılaşma tam olarak 33 dakika sürdü. Serinin diğer maçlarında olduğu gibi bunda da Ejder ruhunu almayı başaran takım kazandı. Ruhun sahibi olan DragonX, mevsimdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın adamı, oldukça iyi bir Bard performansı gösteren Keria oldu.Böylece 2020 LCK Yaz Mevsimi'nde 1. hafta 1. gün karşılaşmalarını geride bıraktık. İkinci günde KT Roslter ile Team Dynamics, SeolHaeOne Prince ile ise Hanwha Life Gaming karşılaşacak.