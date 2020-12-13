Lazio'ya sahasında ağır darbe Verona'dan

İtalya Serie A'nın 11. haftasında zirve mücadelesine yaklaşmaya çalışan Lazio, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Verona 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşma dengeli başlarken dakikalar 45'e geldiğinde Lazari'nin kendi kalesine attığı golle Verona ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda 56. dakikada Caicedo'nun golüyle Lazio maça dengeyi getirse de 67. dakikada Tameze Verona'yı bir kez daha öne geçirmeyi başardı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca Verona sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Lazio 17 puanda kalırken verona ise 19 puana çıkarak rakibinin üzerine çıktı.



