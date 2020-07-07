Lazio'ya bir de Lecce darbesi!

İtalya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Lecce, zirvede Juventus'un gerisinde kalan Lazio karşısında kritik bir galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Lazio'ya bir de Lecce darbesi!
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07 Temmuz 2020 22:34
İtalya Ligi'nde küme kalma hesapları yapan Lecce ile şampiyonluk şansını zora sokan Lazio karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Lecce oldu.

Lazio'nun golünü 5. dakikada Felipe Caicedo kaydetti. Lecce'nin golleri 30. dakikada Khouma Babacar ve 47. dakikada Fabio Lucioni'den geldi.

Lecce'de Marco Mancosu, 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Lazio'da Patric Gabarron, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde 6 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Lecce puanını 28'e yükseltti. Son iki maçını kaybeden Lazio 68 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Lecce, Cagliari'ye konuk olacak. Lazio, Sassuolo'yu ağırlayacak.



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