Lazio'nun zirve ısrarı sürüyor

İtalya Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde zirve takipçisi Lazio, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazanarak üç puana uzandı.



25. dakikada Franck Ribery, Lazio savunmasını adeta ipe dizerek golünü kaydetti ve takımını öne geçirdi, ilk yarıyı Fiorentina önde kapattı.



İkinci yarıya geçildiğinde ise Lazio kazanmak için gereken hamleleri yaptı. 67. dakikada Immobile'nin penaltı vuruşu ile skora denge geldi. 82. dakikaya gelindiğinde ise bu kez Luis Alberto'nun golüyle Lazio öne geçti. 90+5'te Fiorentina'dan Vlahovic kırmızı kartla oyundan atıldı ve karşılaşma 2-1'lik Lazio galibiyetiyle sona erdi.



Bu sonuçla Lazio 65 puana yükseldi ve Juventus'un 4 puan arkasında 2. sırada haftayı tamamladı. Fiorentina ise 31 puanda kaldı.



