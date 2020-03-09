Lazio'nun 20 milyonluk projesi; Vedat Muriqi

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun sezon sonunda kapıyı çalacağı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Lazio'nun 20 milyonluk projesi; Vedat Muriqi
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09 Mart 2020 18:27
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin Muriqi'nin performansını uzun süredir takip ediyor ve sarı lacivertlileri ikna etmek için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro....

SEZON SONUNDA PAZARLIK VAR

Çizme'de büyük bir çıkış gösteren ve aklıcı transfer politikasıyla gelecek için umut veren Lazio'nun Chelsea'den Giroud'u düşündüğü ancak Muriqi için sezon sonunda ciddi bir pazarlığa girişileceği yazıldı.

Vedat Muriqi için özellikle Tottenham'ın da isminin geçtiği ancak Igli Tare'nin bonservis bedelinde anlaşılması durumunda bu transferi noktalamak istediği vurgulandı

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı

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