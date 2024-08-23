Laziolu yıldız trafik kazası geçirdi

Laziolu futbolcu Luca Pellegrini, bu sabah antrenmana gittiği sırada trafik kazası geçirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Laziolu yıldız trafik kazası geçirdi
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23 Ağustos 2024 14:45
Serie A ekibi Lazio, bu sabah 25 yaşındaki sol bek Luca Pellegrini'den gelen haberle sarsıldı. 

Luca Pellegrini, bu sabah evden çıkıp şahsi arabasıyla antrenmana gittiği sırada karşıdan gelen bir arabayla çarpışarak trafik kazası geçirdi. 

Lazio'dan yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken hastanede tetkiklerinin sürdüğü ifade edildi. 

 

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