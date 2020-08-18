Lazio'dan David Silva tepkisi; "Adam değil"

İtalyan ekibi Lazio, transfer görüşmeleri sürerken, Real Sociedad'a imza atan David Silva hakkında sert açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Lazio'dan David Silva tepkisi; 'Adam değil'
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18 Ağustos 2020 17:09
Manchester City'den ayrılan David Silva, Lazio ile görüşmelerini sürdürürken; sürpriz bir şekilde Real Sociedad'a imza attı.

34 yaşındaki İspanyol futbolcunun, Real Sociedad'a imza atmasının ardından Lazio Sportif Direktörü Igli Tare sert bir açıklama yaptı.

LAIZO: "SILVA ADAM DEĞİL!"

İtayan ekibinin yöneticisi Igli Tare, "David Silva'nın futbolculuğuna saygım var ama adam değil!" diyerek ağır ifadeler kullandı.

SILVA'NIN BABASINDAN AÇIKLAMA
"ADAMLIĞINA LAF ETMEK NEREDEN ÇIKTI?"

Lazio cephesinden gelen açıklamaların ardından konuşan David Silva'nın babası Fernando Jimenez Silva ise "Lazio ile görüşüyorduk ancak Sociedad ile de görüşüyorduk. Oğlum İspanya'ya dönmek istedi. Lazio ile bir anlaşmamız yoktu, zaten menajeri ile görüştüler. David'in adamlığına laf etmek nereden çıktı?" dedi.



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