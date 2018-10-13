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Lazio'dan Beşiktaş'a sağ bek önerisi!

Alman menajer Jan Heuckeroth, Lazio'nun 25 yaşındaki sağ beki Patric'i Beşiktaş'a önerdi.

Lazio'dan Beşiktaş'a sağ bek önerisi!
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13 Ekim 2018 11:40
Beşiktaş'a sağ bek için sürpriz bir isim önerildi, Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki İspanyol oyuncu Patric!..

Alman menajer Jan Heuckeroth, oyuncusunu Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan gurbetçi menajerler aracılığıyla teklif etti.

1.84 boyundaki sağ bek bugüne kadar Lazio formasıyla 53 maça çıktı, gol atamadı ama 4 asist yaptı.

Bu arada Heuckeroth sezon başında diğer oyuncusu Fofana'yı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önermişti.

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