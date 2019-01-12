  •  
    F.Bahçe yeni 8'i buldu! 'GOL ve ASİST makinesi'
  •  
    G.Saray'daki kritik gün! Yeni yetenek ve "SALI"
  •  
    "Galatasaray için gizlice İstanbul'a geldi, o anlar"
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    Galatasaray'daki Tetteh planı! Ozan'ın parasına

Lazio'dan Beşiktaş'a gelmek istiyor

Lazio'nun sağ beki Beşiktaş'a gitmek istediğini kulübüne iletti. İtalyan basınına göre 25 yaşındaki İspanyol oyuncu konusunda taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor ve her an sonuçlanabilir

Kaynak: Güneş
Lazio'dan Beşiktaş'a gelmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2019 11:00
Şenol Güneş'in sağ bek isteğini yerine getirmek için Beşiktaş yönetimini araştırmalarını sürdürürken, İtalya'dan iyi haber geldi. İtalyan basını Lazio forması giyen 25 yaşındaki İspanyol oyuncu Patric'in, Siyah-Beyazlı ekibe gitmek istediğini ve Türkiye'yi sevdiğini iddia etti. Beşiktaş yönetiminin de bu oyuncu üzerinde çalıştığı ve Lazio yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. 

ÖNCE KİRA, SONRA TAPU 

Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabilen İspanyol oyuncuyu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onayladığı iddia edildi. Lazio'da şu ana kadar 7 lig maçında oynayan Patric'in Lazio kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi de bonservis bedelinden kurtulmak için, satın alma opsiyonuyla kiralamak amacında. Görüşmelerin önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için