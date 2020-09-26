İtalya Serie A'nın 2. haftasında Lazio, deplasmanda Cagliari ile karşılaştı. Sardegna Arena'da oynanan mücadeleyi Lazio 2-0'lık skorla kazandı.



Lazio'ya galibiyeti getiren goller 4. dakikada Lazzari ve 74. dakikada Immobile'den geldi. Lazio forveti Ciro Immobile, Cagliari'ye karşı sahaya çıktığı 11 Serie A maçında rakip filelere 9 gol gönderdi.



Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Fenerbahçe'den transfer Vedat Muriqi, kadroda yer almadı.



LAZIO CAGLIARI'YE YENİLMİYOR



Lazio, Mayıs 2013'teki 1-0'lık mağlubiyetten bu yana Cagliari'ye Serie A'da yenilmiyor. [11 galibiyet, 2 beraberlik] İlk hafta maçı ertelenen Lazio böylece ilk maçında galibiyet alırken, Cagliari 1 puanda kaldı.



Serie A'nın 3. haftasında Lazio evinde Atalanta'yı konuk edecek, Cagliari ise deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak.



















