İtalya Serie A'nın 2. haftasında Lazio, deplasmanda Cagliari ile karşılaştı. Sardegna Arena'da oynanan mücadeleyi Lazio 2-0'lık skorla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren goller 4. dakikada Lazzari ve 74. dakikada Immobile'den geldi. Lazio forveti Ciro Immobile, Cagliari'ye karşı sahaya çıktığı 11 Serie A maçında rakip filelere 9 gol gönderdi.
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Fenerbahçe'den transfer Vedat Muriqi, kadroda yer almadı.
LAZIO CAGLIARI'YE YENİLMİYOR
Lazio, Mayıs 2013'teki 1-0'lık mağlubiyetten bu yana Cagliari'ye Serie A'da yenilmiyor. [11 galibiyet, 2 beraberlik] İlk hafta maçı ertelenen Lazio böylece ilk maçında galibiyet alırken, Cagliari 1 puanda kaldı.
Serie A'nın 3. haftasında Lazio evinde Atalanta'yı konuk edecek, Cagliari ise deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak.
Lazio'ya galibiyeti getiren goller 4. dakikada Lazzari ve 74. dakikada Immobile'den geldi. Lazio forveti Ciro Immobile, Cagliari'ye karşı sahaya çıktığı 11 Serie A maçında rakip filelere 9 gol gönderdi.
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Fenerbahçe'den transfer Vedat Muriqi, kadroda yer almadı.
LAZIO CAGLIARI'YE YENİLMİYOR
Lazio, Mayıs 2013'teki 1-0'lık mağlubiyetten bu yana Cagliari'ye Serie A'da yenilmiyor. [11 galibiyet, 2 beraberlik] İlk hafta maçı ertelenen Lazio böylece ilk maçında galibiyet alırken, Cagliari 1 puanda kaldı.
Serie A'nın 3. haftasında Lazio evinde Atalanta'yı konuk edecek, Cagliari ise deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak.