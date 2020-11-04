Lazio, Zenit deplasmanında 1 puanı kaptı

Şampiyonlar Ligi F grubu mücadelesinde Zenit ile Lazio, Gazprom Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.Karşılaşmada Zenit'in golü 32. dakikada Aleksandr Erokhin'den geldi. Lazio'nun golü 82. dakikada Caicedo'dan geldi.Lazio'da Vedat Muriqi, maça ilk 11'de başladı. Kosovalı forvet 59. dakikada yerini Caicedo'ya bıraktı.Bu sonuç sonrası Zenit, gruptaki ilk puanını kazandı ve 1 puana yükseldi. Lazio ise puanını 5'e çıkardı. İtalyan ekibi gruptaki 3 maçında da yenilgi yüzü görmedi.Zenit ile Lazio, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçlarında 24 Kasım günü bu kez İtalya'da karşılaşacaklar.