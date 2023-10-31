Serie A'nın 10. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 1-0 kazanarak son dakikalarda üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada iki takımın da gözü ikinci yarıya çevrildi. Denk bir mücadele şeklinde geçen karşılaşmanın beraberlikle bitmesi beklenirken son saniyelerde Lazio lehine penaltı çalındı. Deneyimli golcü Immobile atışı gole çevirerek takımına üç puanı getiren isim oldu.



Bu sonuçla Lazio 16 puana yükseldi ve haftayı 7. sırada tamamladı. Fiorentina ise 17 puanda kaldı.



