İtalya Ligi'nde Lazio, kendi sahasında Torino'yu konuk etti.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Torino, 56. dakikada Pietro Pellegri ile öne geçerken, Lazio'nun eşitlik golünü 90. dakikada Ciro Immobile kaydetti.



Bu sonucun ardından Lazio, 56, Torino ise 40 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Lazio, bu kez Milan'ı ağırlayacak. Torino ise Spezia ile karşılaşacak.





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