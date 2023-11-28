UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Lazio, rakibini 2-0 yendi.
Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile attı.
Bu sonucun ardından Lazio, 10 puana yükseldi. Celtic ise 1 puanda kaldı.
Lazio, grubun son haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Celtic sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile attı.
Bu sonucun ardından Lazio, 10 puana yükseldi. Celtic ise 1 puanda kaldı.
Lazio, grubun son haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Celtic sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
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