Lazio, Tudor ile yolları ayırıyor! Çarpıcı Beşiktaş detayı

Lazio, sezon ortasında göreve gelen ve sezon içerisinde başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.
İtalya'dan birçok gazete bu gelişmeyi duyurdu ve Lazio'nun kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.
Lazio Başkanı Claudio Lotito ile genel menajer Angelo Fabiani, Igor Tudor ve menajeri Anthony Seric ile salı günü bir araya geldi. İki taraf arasında transfer döneminde yapılacak hamleler ile ilgili büyük görüş farklılıkları ortaya çıktı. Igor Tudor kendi istediği oyuncuların alınmasını ve büyük bir yatırım yapılmasını isterken, Lotito ve Fabiani ise ihtiyaçların belirtilmesini ve buna göre oyunculara kendilerinin karar vereceğini iletti.
Tudor ve Fabiani, çarşamba günü bir kez daha bir araya geldi. Tudor, bu toplantının ardından Hırvatistan'daki evine geri döndü. İki tarafın anlaşamadığı ve Lazio'nun bunun üzerine ayrılık kararı aldığı kaydedildi.
TAZMİNATININ TAMAMINI İSTEDİ
Igor Tudor'un ayrılık durumunda 2.5 milyon euro'luk maaşını peşin olarak istediği belirtildi.
LA GAZZETTA: "TUDOR, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"
Öte yandan, Igor Tudor'un bir yandan Beşiktaş ile görüştüğü La Gazzetta dello Sport'taki haberin detayında verildi.
LAZIO, YENİ HOCA ARAMAYA BAŞLADI
Lazio'nun Igor Tudor'un yerine Marco Baroni ve eski futbolcusu olan Almanlar'ın efsane golcüsü Miroslav Klose ile temaslara başladığı bilgisi de verildi.
BİR DİĞER İDDİA: SOLSKJAER
Teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş için diğer iddia da Ole Gunnar Solskjaer...
İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlı takımın, 51 yaşındaki Norveçli teknik adamla görüşmelerde bulunduğunu ve anlaşmanın her an yapılabileceği ifade edildi.
LAZIO İLE 2.0 PUAN ORTALAMASI
Teknik direktörlük kariyerinde Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Olimpik Marsilya'yı da çalıştıran 46 yaşındaki Igor Tudor, Lazio ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
İtalya'dan birçok gazete bu gelişmeyi duyurdu ve Lazio'nun kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.
Lazio Başkanı Claudio Lotito ile genel menajer Angelo Fabiani, Igor Tudor ve menajeri Anthony Seric ile salı günü bir araya geldi. İki taraf arasında transfer döneminde yapılacak hamleler ile ilgili büyük görüş farklılıkları ortaya çıktı. Igor Tudor kendi istediği oyuncuların alınmasını ve büyük bir yatırım yapılmasını isterken, Lotito ve Fabiani ise ihtiyaçların belirtilmesini ve buna göre oyunculara kendilerinin karar vereceğini iletti.
Tudor ve Fabiani, çarşamba günü bir kez daha bir araya geldi. Tudor, bu toplantının ardından Hırvatistan'daki evine geri döndü. İki tarafın anlaşamadığı ve Lazio'nun bunun üzerine ayrılık kararı aldığı kaydedildi.
TAZMİNATININ TAMAMINI İSTEDİ
Igor Tudor'un ayrılık durumunda 2.5 milyon euro'luk maaşını peşin olarak istediği belirtildi.
LA GAZZETTA: "TUDOR, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"
Öte yandan, Igor Tudor'un bir yandan Beşiktaş ile görüştüğü La Gazzetta dello Sport'taki haberin detayında verildi.
LAZIO, YENİ HOCA ARAMAYA BAŞLADI
Lazio'nun Igor Tudor'un yerine Marco Baroni ve eski futbolcusu olan Almanlar'ın efsane golcüsü Miroslav Klose ile temaslara başladığı bilgisi de verildi.
BİR DİĞER İDDİA: SOLSKJAER
Teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş için diğer iddia da Ole Gunnar Solskjaer...
İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlı takımın, 51 yaşındaki Norveçli teknik adamla görüşmelerde bulunduğunu ve anlaşmanın her an yapılabileceği ifade edildi.
LAZIO İLE 2.0 PUAN ORTALAMASI
Teknik direktörlük kariyerinde Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Olimpik Marsilya'yı da çalıştıran 46 yaşındaki Igor Tudor, Lazio ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
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