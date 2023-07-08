Lazio, Torreira'dan vazgeçti

Uzun süredir Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı takip eden Lazio, hedefine başka bir isim aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lazio, Torreira'dan vazgeçti
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08 Temmuz 2023 20:32
Galatasaray'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılabilecek isimler hakkında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira'yı uzun süredir takip eden Lazio, orta saha transferi için hedefine Sassuolo'da forma giyen Maxime Lopez'i aldı.

Haberde, Lopez'in Lazio tarafından Torreira'ya oranla daha fazla istendiği belirtilirken oyuncu için Sassuolo'nun 20 milyon euro istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Lucas Torreira, bu maçlarda 1 asist kaydetmişti.



 
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