Lazio, tek golle 3 puanı aldı!

İtalya Serie A'da Lazio, sahasında Lecce'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, tek golle 3 puanı aldı!
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14 Ocak 2024 16:22
İtalya Serie A 20. hafta karşılaşmasında Lazio, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki karşılaşmayı Lazio 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 58. dakikada Felipe Anderson attı.

Alınan bu sonucun ardından ligde üste üste dördüncü kez kazanan Lazio, 33 puana yükseldi. Lecce, 21 puanda kaldı.

Lazio, ligde gelecek hafta sahasında bu kez Napoli ile karşılaşacak. Lecce sahasında Juventus'u konuk edececek.

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