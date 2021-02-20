Lazio tek attı, üç aldı!

İtalya Ligi Serie A'da 23. hafta karşılaşmasında Lazio, Sampdoria'yı konuk etti.



Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lazio'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Luis Alberto kaydetti.



Lazio'da Vedat Muriqi, 64. dakikada Luis Alberto'nun yerine oyuna dahil oldu. Kosovalı futbolcu, mücadelenin 65. dakikasında sağ kanattan yapılan ortaya müsait pozisyondayken ıska geçti ve önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından 1 maç aradan sonra kazanan Lazio, 43 puanla 4. sırada yer aldı. 2 maç sonra kaybeden Sampdoria ise 30 puanla 10. sırada yer buldu.



Lazio, gelecek hafta Bologna deplasmanına konuk olacak. Sampdoria ise Atalanta'yı konuk edecek.



