Lazio, son anda 2 puan bıraktı

Lazio, 90+1'de yediği golle Sampdoria deplasmanında 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio, son anda 2 puan bıraktı
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31 Ağustos 2022 21:33
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sampdoria ile Lazio karşı karşıya geldi. Luigis Ferraris'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Lazio, 21. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle öne geçti. Sampdoria, 90+1. dakikada Manolo Gabbiadini'nin golüyle eşitliği sağladı.

Lazio, bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Sampdoria ise henüz galibiyetle tanışamadı ve puanını 2 yaptı.

Hafta sonu devam edecek olan Serie A'da Lazio, Napoli'yi ağırlayacak. Sampdoria ise Verona deplasmanına gidecek.

 

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