Lazio, Shevchenko'yu 3 golle üzdü

İtalya Serie A'da Lazio ile Genoa karşı karşıya geldi. Lazio mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio, Shevchenko'yu 3 golle üzdü
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17 Aralık 2021 22:51
İtalya Serie A'da Maurizio Sarri'nin takımı Lazio ile Andriy Shevchenko'nun takımı Genoa karşı karşıya geldi.

Ligin 18. haftasında oynanan karşılaşmayı Lazio 3-1'lik skorla kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Pedro , 75. dakikada Acerbi ve 81. dakikada Zaccagni kaydetti. Genoa'nın tek golü ise 86. dakikada Filippo Melegoni'den geldi.

Bu sonucun ardından Lazio, puanını 28'e yükseltti. Genoa ise 10 puanda kaldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Lazio, Venezia deplasmanına konuk olacak. Genoa ise kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak.


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