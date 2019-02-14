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Lazio-Sevilla maçı öncesi kavga! 3 yaralı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile Sevilla takımları arasında oynanacak maçtan bir gece önce Roma sokaklarında çıkan taraftar kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı

Kaynak: AA
Lazio-Sevilla maçı öncesi kavga! 3 yaralı...
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14 Şubat 2019 03:28
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio-Sevilla maçı öncesinde Roma sokaklarında çıkan taraftar kavgasında 3 kişinin bıçakla yaralandığı bildirildi.

İtalyan haber ajanslarının güvenlik güçlerine dayandırarak verdikleri haberlerde, Roma kent merkezinde sokakta karşılaşan Lazio ve Sevilla taraftarları arasında kavga çıktığı belirtildi.

Yaklaşık 40 kişilik taraftar grubunun karıştığı kavgada 2 İspanyol ile 1 Amerikalının bıçakla yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bazı İtalyan gazeteleri kavga sırasında 1 İngiliz vatandaşının da yaralandığını iddia etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi çıkan kavgadan nedeniyle İtalyan polisinin güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

 
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