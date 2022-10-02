İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Spezia karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio, 4-0'lık skorla kazandı.
Lazio'da Immobile 3. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Mattia Zaccagni, 12. dakikada gol perdesini açtı. Alessio Romagnoli, 24. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.
Sergej Milinkovic-Savic, 62. dakikada farkı artırdı. 90+1'de bir kez daha sahneye çıkan Milinkovic-Savic skoru belirledi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Lazio, puanını 17'ye yükseltti. Spezia ise 8 puanda kaldı.
Lazio, gelecek hafta Fiorentina'ya konuk olacak. Spezia ise Monza deplasmanına gidecek.
Lazio'da Immobile 3. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Mattia Zaccagni, 12. dakikada gol perdesini açtı. Alessio Romagnoli, 24. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.
Sergej Milinkovic-Savic, 62. dakikada farkı artırdı. 90+1'de bir kez daha sahneye çıkan Milinkovic-Savic skoru belirledi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Lazio, puanını 17'ye yükseltti. Spezia ise 8 puanda kaldı.
Lazio, gelecek hafta Fiorentina'ya konuk olacak. Spezia ise Monza deplasmanına gidecek.
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