İtalya Ligi'nde 28. hafta maçında orta sıralarda yer alan Monza ile Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Lazio karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Lazio oldu.
Lazio'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedro ve 56. dakikada frikikten Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Lazio puanını 55'e yükseltti. Monza 34 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Monza, Udinese'ye konuk olacak. Lazio, Juventus'u ağırlayacak.
Lazio'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedro ve 56. dakikada frikikten Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Lazio puanını 55'e yükseltti. Monza 34 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Monza, Udinese'ye konuk olacak. Lazio, Juventus'u ağırlayacak.
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