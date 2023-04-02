Lazio, Şampiyonlar Ligi yolunda hata yapmadı!

İtalya Ligi'nde ikinci sırada olan Lazio, Monza deplasmanında hata yapmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Lazio, Şampiyonlar Ligi yolunda hata yapmadı!
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02 Nisan 2023 18:14
İtalya Ligi'nde 28. hafta maçında orta sıralarda yer alan Monza ile Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Lazio karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Lazio oldu.

Lazio'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedro ve 56. dakikada frikikten Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.

Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Lazio puanını 55'e yükseltti. Monza 34 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Monza, Udinese'ye konuk olacak. Lazio, Juventus'u ağırlayacak.

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