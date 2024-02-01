Lazio, Ryan Kent için anlaşma sağladı!

Lazio, Ryan Kent için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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Lazio, Ryan Kent için anlaşma sağladı!
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01 Şubat 2024 17:20
Son güncelleme 01 Şubat 2024 17:24
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ryan Kent'in yeni takımı belli oluyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

İtalyan ekibi, Kent'i sezon sonuna kadar kiralayacak. Anlaşmada ayrıca satın alma opsiyonu da bulunuyor.

İTALYA'YA GİDECEK!

İngiliz futbolcunun, kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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