Lazio, puanı son dakikada kurtardı!

İtalya Serie A 20. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi.



Stadio Olimpico'da oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



Empoli'ye puanı getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Bajrami, 8. dakikada Zurkowski ve 75. dakikada Di Francesco kaydederken, Lazio'nun gollerini, 14. dakikada Ciro İmmobile ve 66 ve 90+3. dakikalarda Milinkovic-Savic kaydetti.



Lazio'da, 87. dakikada İmmobile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Lazio, Serie A'da 2 maç aradan sonra puan kaybetti.



Bu sonuçla Empoli puanını 28 yaparken, Lazio, puanını 32'ye çıkardı.



Lazio, ligin 21. haftasında Inter deplasmanına gidecek. Empoli ise Sassuolo'yu konuk edecek.

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