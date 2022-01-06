Lazio, puanı son dakikada kurtardı!

İtalya Serie A 20. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi.
Stadio Olimpico'da oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Empoli'ye puanı getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Bajrami, 8. dakikada Zurkowski ve 75. dakikada Di Francesco kaydederken, Lazio'nun gollerini, 14. dakikada Ciro İmmobile ve 66 ve 90+3. dakikalarda Milinkovic-Savic kaydetti.
Lazio'da, 87. dakikada İmmobile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Lazio, Serie A'da 2 maç aradan sonra puan kaybetti.
Bu sonuçla Empoli puanını 28 yaparken, Lazio, puanını 32'ye çıkardı.
Lazio, ligin 21. haftasında Inter deplasmanına gidecek. Empoli ise Sassuolo'yu konuk edecek.
Stadio Olimpico'da oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Empoli'ye puanı getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Bajrami, 8. dakikada Zurkowski ve 75. dakikada Di Francesco kaydederken, Lazio'nun gollerini, 14. dakikada Ciro İmmobile ve 66 ve 90+3. dakikalarda Milinkovic-Savic kaydetti.
Lazio'da, 87. dakikada İmmobile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Lazio, Serie A'da 2 maç aradan sonra puan kaybetti.
Bu sonuçla Empoli puanını 28 yaparken, Lazio, puanını 32'ye çıkardı.
Lazio, ligin 21. haftasında Inter deplasmanına gidecek. Empoli ise Sassuolo'yu konuk edecek.