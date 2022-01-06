Lazio, puanı son dakikada kurtardı!

İtalya Serie A 20. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Empoli ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio, puanı son dakikada kurtardı!
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06 Ocak 2022 18:31
İtalya Serie A 20. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Empoli'ye puanı getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Bajrami, 8. dakikada Zurkowski ve 75. dakikada Di Francesco kaydederken, Lazio'nun gollerini, 14. dakikada Ciro İmmobile ve 66 ve 90+3. dakikalarda Milinkovic-Savic kaydetti.

Lazio'da, 87. dakikada İmmobile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Lazio, Serie A'da 2 maç aradan sonra puan kaybetti.

Bu sonuçla Empoli puanını 28 yaparken, Lazio, puanını 32'ye çıkardı.

Lazio, ligin 21. haftasında Inter deplasmanına gidecek. Empoli ise Sassuolo'yu konuk edecek.

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