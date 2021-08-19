Lazio, Pedro transferi için Roma ile anlaşmaya vardı

Pedro, Roma'dan Lazio'ya bonservis ücreti olmadan transfer olmaya hazırlanıyor. Performans bonusları içeren anlaşmaya göre Pedro, yıllık ücretinden feragat ederek yakın zamanda resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio, Pedro transferi için Roma ile anlaşmaya vardı
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19 Ağustos 2021 03:30
İtalya'nın iki ezeli rakip kulübü Lazio ile Roma, İspanyol Pedro transferi için anlaşma sağladı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Maurizio Sarri'nin Pedro'yu Lazio'ya çok istediğini ve yapılan girişimlerin ardından iki ezeli kulübün bu transfer için anlaşmaya vardığını yazdı. Habere göre Pedro transferi bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşecek ve Roma'nın İspanyol oyuncunun performansına bağlı olarak ücret alacağı ifade edildi.

Öte yandan Pedro'nun da Roma'da ilk 11'deki yerinin garanti olmaması nedeniyle Lazio'nun teklifini kabul ettiği ve yıllık ücretinden feragat ettiği belirtildi.

Barcelona altyapısında yetişen 34 yaşındaki Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, 7 yıllık Katalan ekibindeki macerasından sonra 2015'te Chelsea'ye 27 milyon euroya transfer olmuştu. 2020 yılında ise Chelsea tarafından serbest bırakılan oyuncu bedelsiz olarak Roma'ya imza atmış ve Serie A'da 27 maçta 5 gol 4 asist üretmişti.


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