Lazio öne geçtiği maçtan puansız döndü

İtalya Serie A karşılaşmasında Lazio deplasmanda Salernitana'ya 2-1 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio öne geçtiği maçtan puansız döndü
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25 Kasım 2023 18:59
İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Lazio deplasmanda Salernitana'ya 2-1 mağlup oldu.

Lazio'nun tek golünü 43. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Salernitana'ya galibiyeti getiren golleri ise 55. dakikada Grigoris Kastanos ve 66. dakikada Antonio Candreva kaydetti.

Lazio bu mağlubiyetle beraber 17 puanda kalırken, Salernitana ise 8 puana yükseldi.

Lazio bir sonraki karşılaşmasında sahasında Cagliari'yi ağırlarken, Salernitana ise deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.

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