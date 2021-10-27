Lazio'nun yüzünü Pedro güldürdü!

İtalya Ligi Serie A'da 10. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio'nun yüzünü Pedro güldürdü!
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27 Ekim 2021 23:41
İtalya Ligi Serie A'da 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, Fiorentina'yı ağırladı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lazio'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada Pedro kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 17 puanla 6. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Fiorentina ise 15 puanla 8. sırada yer buldu.

Lazio, gelecek hafta Atalanta deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Spezia'yı ağırlayacak.


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