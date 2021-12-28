Lazio'nun hedefi Layvin Kurzawa!

Lazio'nun, Paris Saint-Germain'de forma giyen Laywin Kurzawa'yı transfer etmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio'nun hedefi Layvin Kurzawa!
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28 Aralık 2021 16:37
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun, Laywin Kurzawa transferi için harekete geçtiği ifade edildi.

Lazio'nun teknik patronu Maurizio Sarri'nin, Fransız sol beki ısrarla takımda görmek istediği ve Paris Saint-Germain'le görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Paris Saint-Germain'in Kurzawa için 4 milyon euro istediği, Lazio'nun da bu transfer için nakit sıkıntısını çözmeye çalıştığı ve transferin 2.5 milyon euro'ya bitebileceği belirtildi.

Lazio'nun 2.5 yıllık kontrat teklif ettiği Kurzawa'nın Paris Saint-Germain ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile de transferde anılmıştı.


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