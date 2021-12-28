Lazio'nun hedefi Layvin Kurzawa!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun, Laywin Kurzawa transferi için harekete geçtiği ifade edildi.
Lazio'nun teknik patronu Maurizio Sarri'nin, Fransız sol beki ısrarla takımda görmek istediği ve Paris Saint-Germain'le görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Paris Saint-Germain'in Kurzawa için 4 milyon euro istediği, Lazio'nun da bu transfer için nakit sıkıntısını çözmeye çalıştığı ve transferin 2.5 milyon euro'ya bitebileceği belirtildi.
Lazio'nun 2.5 yıllık kontrat teklif ettiği Kurzawa'nın Paris Saint-Germain ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
29 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile de transferde anılmıştı.
Lazio'nun teknik patronu Maurizio Sarri'nin, Fransız sol beki ısrarla takımda görmek istediği ve Paris Saint-Germain'le görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Paris Saint-Germain'in Kurzawa için 4 milyon euro istediği, Lazio'nun da bu transfer için nakit sıkıntısını çözmeye çalıştığı ve transferin 2.5 milyon euro'ya bitebileceği belirtildi.
Lazio'nun 2.5 yıllık kontrat teklif ettiği Kurzawa'nın Paris Saint-Germain ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
29 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile de transferde anılmıştı.