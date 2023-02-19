Lazio'nun Ciro Immobile'si var

Lazio, Ciro Immobile'nin 2 golüyle Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio'nun Ciro Immobile'si var
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19 Şubat 2023 19:29
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Salernitana ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Arechi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 60 ve 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Lazio, 89. dakikada Luis Alberto ile bir penaltıdan faydalanamadı.

Salernitana, 89. dakikada Dylan Bronn'un kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Lazio, puanını 42'ye yükseltti. Salernitana ise üst üste 3. kez kaybederek 21 puanda kaldı.

Lazio, gelecek hafta Sampdoria'yı ağırlayacak. Salernitana ise Monza'yı konuk edecek.

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