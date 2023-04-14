Lazio net skorla takibi sürdürdü

Serie A'nın 30. haftasında Lazio, deplasmanda Spezia'yı 3-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio net skorla takibi sürdürdü
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14 Nisan 2023 23:48
Serie A'nın 30. haftasında zirve takipçisi Lazio, deplasmanda Spezia'ya konuk oldu.

Alberto Picco Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 3-0 kazanarak net bir galibiyet aldı.

İlk yarıyı Immobile'nın 36. dakikada attığı penaltı golüyle önde tamamlayan Sarri'nin öğrencileri, 52'de Felipe Anderson ile 89'da Marcos Antonio'nun golleriyle üç farklı üstünlükle üç puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Lazio galibiyet serisini 4 maça çıakrdı ve 61 puana yükselerek maç fazlasıyla lider Napoli'nin 13 puan gerisinde ikinci olarak haftayı tamamladı. Spezia ise 26 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

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