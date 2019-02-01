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Lazio nefes kesen maçta yarı finale yükseldi! Inter...

Lazio, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Inter'i penaltılarda 4-3 mağlup ederek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Lazio nefes kesen maçta yarı finale yükseldi! Inter...
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01 Şubat 2019 02:01
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter ile Lazio karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da önemli pozisyonlardan yararlanamadı ve 90 dakikada 0-0 tamamlandı.

Lazio 108. dakikasında Ciro Immobile öne geçti. Son dakikada ise Icardi'nin penaltı golü geldi ve 1-1'lik skorla penaltı atışlarına gidildi.

Lazio penaltılarda Inter'i 4-3 mağlup ederek İtalya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.

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