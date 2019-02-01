İtalya Kupası çeyrek finalindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da önemli pozisyonlardan yararlanamadı ve 90 dakikada 0-0 tamamlandı.Lazio 108. dakikasında Ciro Immobile öne geçti. Son dakikada ise Icardi'nin penaltı golü geldi ve 1-1'lik skorla penaltı atışlarına gidildi.Lazio penaltılarda Inter'i 4-3 mağlup ederek İtalya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.