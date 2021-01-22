Lazio, Muriqi'nin kafa vuruşuyla çeyrek finalde

İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Lazio, sahasında Parma'yı konuk etti.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Parolo'nun golüyle Lazio ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda dengeli bir mücadele sergilendi. 83. dakikaya gelindiğinde Mihaila'nın golüyle Parma maça dengeyi getirdi. 90. dakikada eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin golüyle Lazio son anlarda öne geçti ve Lazio sahadan 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
Lazio formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşayan Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, sonradan değiştirilen kararla Parma kalecisi Colombi'ye yazıldı. Golde etkili bir kafa vuruşu yapan Muriqi'nin vuruşu kaleci Colombi'ye çarparak ağlara gitmişti.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Parolo'nun golüyle Lazio ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda dengeli bir mücadele sergilendi. 83. dakikaya gelindiğinde Mihaila'nın golüyle Parma maça dengeyi getirdi. 90. dakikada eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin golüyle Lazio son anlarda öne geçti ve Lazio sahadan 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
Lazio formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşayan Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, sonradan değiştirilen kararla Parma kalecisi Colombi'ye yazıldı. Golde etkili bir kafa vuruşu yapan Muriqi'nin vuruşu kaleci Colombi'ye çarparak ağlara gitmişti.