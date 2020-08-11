Lazio, Muriqi için teklifini Emre Belözoğlu'na iletti!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan oyuncu satışından elde edilecek rakam ile bütçe yaratılmaya çalışılıyor.



Milliyet'in haberine göre; İtalyan Lazio kulübü Vedat Muriqi için ısrarını sürdürüyor. Uzun süredir Kosovalı futbolcuyu takip eden İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, geçtiğimiz gün Emre Belözoğlu'nu aradı. Yakın zamanda sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen ve transferlerde başrolde olan Belözoğlu ile görüşen Arnavut idareci teklifini iletti.



Tare, Muriqi için 15 milyon euro ödemeye hazır olduklarını belirtti. Sarı-lacivertli kulüp futbolcu için bu teklifi yükseltmeye çalışıyor. 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli elde etmeyi planlayan yönetim ayrıca yıldız forvetin ileride olası satışından da pay almak istiyor.



GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜKSEK



Edinilen bilgilere göre İtalyan ekibi Muriqi için çok istekli. Bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Transfer görüşmelerini yürüten Tare ve Belözoğlu ikilisi daha önce Serie A'da birçok maçta karşı karşıya gelmişti. Lazio'nun Vedat Muriqi ısrarındaki önemli etkenlerden biri kulübün sportif direktör Igli Tare.



Muriqi gibi Arnavut olan Tare ülkesi ve Kosova'daki futbolcuları yakından takip ediyor. Uzun süredir 25 yaşındaki golcüyü izlettiren deneyimli sportif direktör son olarak İstanbul'a da gelip kendi de seyretmişti.



Kosovalı yıldızın ilerleyen dönemde çok daha büyük paralara satılma ihtimali ve potansiyeli olduğunu düşünen Tare bu transferi bitirmek istiyor.



MURIQI'NİN AVRUPA HEDEFİ



Vedat Muriqi kendisiyle ilgili karar vericinin Fenerbahçe olduğunu ifade etmişti. Ancak Kosovalı futbolcunun Avrupa hedefi olduğu da bir gerçek.



Bu nedenle golcü ismin kulüplerin anlaşması halinde bu teklifi kaçırmak istemediği öğrenildi.



CIRO IMMOBILE DETAYI



Bu sezonki performansıyla Serie A'yı sallayan Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin satılma ihtimali söz konusu. İtalyan ekibinin 35 gol atan futbolcusuna ciddi teklifler var. Lazio, Immobile'yi satarak ciddi bir parayı kasasına koyacak.



Bu paranın bir bölümü ile de Vedat Muriqi'yi almayı planlıyor. Ayrıca bir başka önemli isim Savic'in de satılması söz konusu. Daha önce 100 milyon euro bonservis bedeli belirlenen orta saha oyuncusu da satılırsa Lazio kasasını dolduracak.







