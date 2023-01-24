Lazio - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

İtalya Serie A 19. haftada Lazio evinde Milan'ı konuk ediyor. Olimpico stadyumunda oynanacak müsabakayı Marco Di Bello yönetecek. Lazio'nun bu maçı alması halinde ligde 37 puana ulaşarak 7. sıraya çıkacak. 38 puanla 2. sırada bulunan Milan galibiyet alması halidnde en yakın rakibine karşı 5 puan fark atmış olacak. Peki Lazio - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar... LAZİO- MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Serie A 19. haftada Lazio- Milan maçı 24 Ocak günü 22.45'te oynanacak.LAZİO- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Lazio ve Milan, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
LAZİO- MİLAN MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
İtalya Serie A maçı olan Lazio - Milan maçı CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak. LAZİO- MİLAN MAÇI CANLI ANLATIM - TIKLAYINIZ
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