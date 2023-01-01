Lazio, Lucas Torreira için pusuda bekliyor

Galatasaray'a Lucas Torreira için yaptığı 7 milyon euro'luk teklifi geri çevrilen Lazio, Uruguaylı futbolcu için ikinci bir hamleye hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lazio, Lucas Torreira için pusuda bekliyor
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01 Ocak 2023 12:59
Lazio'nun, Lucas Torreira için Galatasaray'a her an ikinci bir teklif yapabileceği öğrenildi.

Galatasaray, daha önce İtalyan ekibinden gelen 7 milyon euro'luk teklifi geri çevirmişti. 2. teklifin 10 milyon euro'ya yakın bir bedel olabileceği kaydedildi.

Ancak Galatasaray'ın böyle bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi sezon sonunda değerlendirmek isteyebileceği de gelen bilgiler arasında.

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