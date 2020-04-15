Lazio: 'Ligler bitmezse mahkemeye gidilecek'

Arturo Diaconale,

İtalya Serie A takımlarından Lazio'da, koronavirüs nedeniyle ertelenen ve geri dönüş tarihi belli olmayan ligler için açıklama geldi.İtalya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen ligler için tartışma sürüyor. Serie A ertelenmeden önce 62 puanla Juventus'un 1 puan gerisinde olan Lazio, ligin devam etmesi için ısrarını sürdürüyor.Serie A'yı en son 1999/2000 sezonunda kazanan Lazio, uzun zaman sonra tekrar şampiyonluk için en güçlü adaylardan birisi oldu.Lazio Basın sözcüsüyaptığı açıklamada; "" dedi.Brescia Başkanı Massimo Cellino, Lazio'nun sahibi Lotito için; "" demişti.