Lazio, liderlik koltuğunu kaptırmadı

Lazio, Twente deplasmanında Pedro ve Isaksen ile kazandı ve Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunu korudu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, liderlik koltuğunu kaptırmadı
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24 Ekim 2024 23:58
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Twente ile Lazio karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Twente, 11. dakikada kaleci Lars Unnerstall'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Pedro ve 87. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 9'a çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Twente ise ilk yenilgisini alarak 2 puanda kaldı.

Lazio gelecek hafta Porto'ya konuk olacak. Twente ise Nice deplasmanına gidecek.

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