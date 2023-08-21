İtalya Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasında Lecce ile Lazio karşı karşıya geldi. Comunale Via del Mare Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lecce 2-1'lik skorla kazandı.
Lecce'ye galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Pontus Almqvist ve 87. dakikada Di Francesco kaydetti.
Lazio'nun tek golü 26. dakikada Ciro Immobile'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Lecce sezona 3 puanla başlarken, Lazio ilk maçında puanla tanışamadı.
Lecce ikinci haftada Fiorentina'ya konuk olurken, Lazio sahasında Genoa'yı ağırlayacak.
Lecce'ye galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Pontus Almqvist ve 87. dakikada Di Francesco kaydetti.
Lazio'nun tek golü 26. dakikada Ciro Immobile'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Lecce sezona 3 puanla başlarken, Lazio ilk maçında puanla tanışamadı.
Lecce ikinci haftada Fiorentina'ya konuk olurken, Lazio sahasında Genoa'yı ağırlayacak.