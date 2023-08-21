Lazio, Lecce karşısında son dakikalarda yıkıldı

İtalya Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasında Lecce, Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, Lecce karşısında son dakikalarda yıkıldı
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21 Ağustos 2023 00:00
İtalya Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasında Lecce ile Lazio karşı karşıya geldi. Comunale Via del Mare Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lecce 2-1'lik skorla kazandı.

Lecce'ye galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Pontus Almqvist ve 87. dakikada Di Francesco kaydetti.

Lazio'nun tek golü 26. dakikada Ciro Immobile'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Lecce sezona 3 puanla başlarken, Lazio ilk maçında puanla tanışamadı.

Lecce ikinci haftada Fiorentina'ya konuk olurken, Lazio sahasında Genoa'yı ağırlayacak.

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