Lazio, Kamada ile anlaştı!

Lazio, Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Daichi Kamada'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Di Marzio'nun haberine göre, Lazio'nun Kamada ile sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.



İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuya senelik 3 milyon euro maaş ve bonuslar ödeyeceği aktarıldı.



Lazio ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak Japon futbolcunun ayrıca 4 milyon euro imza parası alacağı vurgulandı.



Kamada'nın adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılmıştı.



