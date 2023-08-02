Lazio, Kamada ile anlaştı!

Lazio, Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Daichi Kamada'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Lazio'nun Kamada ile sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.
İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuya senelik 3 milyon euro maaş ve bonuslar ödeyeceği aktarıldı.
Lazio ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak Japon futbolcunun ayrıca 4 milyon euro imza parası alacağı vurgulandı.
Kamada'nın adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılmıştı.
Di Marzio'nun haberine göre, Lazio'nun Kamada ile sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.
İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuya senelik 3 milyon euro maaş ve bonuslar ödeyeceği aktarıldı.
Lazio ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak Japon futbolcunun ayrıca 4 milyon euro imza parası alacağı vurgulandı.
Kamada'nın adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılmıştı.